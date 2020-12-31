Создатель фильма 'Смертельное оружие' объявил о съемках финальной части киноленты

Создатель популярного фильма "Смертельное оружие" Ричард Доннер заявил, что планирует снять пятую часть киноленты. По его словам, это будет финал рассказа о приключениях Мартина Риггса и Роджера Мерта.

Так, в главных ролях так же снимутся Мел Гибсон и Дэнни Гловер. Об этом режиссер сообщил изданию The Telegraph.

Как стало известно, завершение истории – привилегия самого Доннера, он считает это своим долгом.

Стоит отметить, что на данный момент режиссер только готовится приступить к съемкам. Дата премьеры и сюжет пока неизвестны.

Напомним, "Смертельное оружие" – это художественный фильм, боевик режиссера Ричарда Доннера, снятый в США в 1987 году. Кинолента стала одним из наиболее известных боевиков 1980-х годов.

По сюжету, молодая девушка совершает самоубийство, сбросившись среди ночи с лоджии отеля. Ранним утром детектив Мартин Риггс перехватывает сообщение о снайпере, прибывает на место, и убивает снайпера, а после осуществляет задержание наркоторговцев, в ходе которого погибают почти все продавцы. На место смерти девушки прибывает полицейский детектив. Узнав имя погибшей и имена ее родителей, он понимает, что это дочь его сослуживца. Находясь у себя дома, Риггс пытается застрелиться, но в последний момент останавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудский актер Мел Гибсон высказался о конфликте в Нагорном Карабахе и выступил в поддержку армянского народа.