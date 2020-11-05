Состоялась телевизионная премьера фильма 'Холоп': о чем картина

4 ноября на телеканале "Россия 1" состоялась долгожданная премьера телевизионного фильма "Холоп".

В этой картине зрители могут увидеть историю столичного мажора, который внезапно оказался в русской деревне 19 века. Подробности о сюжете фильма – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

Так, в центре сюжета постает молодой мажор Гриша, который заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма.

Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России 19 века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

Для перевоспитания Гриши разрабатывают целый сценарий, в результате которого появляется героиня Лиза. Ее наняли присматривать за лошадьми на площадке, но теперь ей приходится подыгрывать другим актерам.

По словам Милоша Биковича, хоть его главный герой и эгоистичный мажор, но все же в душе он очень добрый. Также он отметил, что "Холоп" – это необычная история с яркими моментами, которые затронут каждого.

Напомним, что в кинотеатрах фильм "Холоп" вышел еще 26 декабря 2019 года. Его посмотрели более 11 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы фильмы, которые стоит посмотреть в ноябре.