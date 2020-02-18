Снималась в "Крепком орешке" и "Ангелах Чарли": в США застрелили актрису вместе с мужем

Известная американская актриса-каскадер Шерил Сандерс погибла вместе со своим супругом Ричардом – пару застрелили в округе Грин, штат Огайо.

59-летняя артистка и ее 56-летний муж были убиты 17 февраля мужчиной по имени Линдси Данкан, который ранее заявил, что пара якобы устроила засаду на него и его жену Молли, сообщает The Independent.

Убийство произошло возле дома мужа Сандерс, к которому та направлялась, чтобы обсудить поступление их дочерей в университет. В полиции округа заявили, что Сандерс появилась на месте преступления уже после того, как ее супруг был застрелен. Отмечается, что она также была вооружена.

Шерил Сандерс с мужем Lenta.ru

Обвиняемый в убийстве Линдси Данкан, в свою очередь, заявил, что ранее пара погибших напала на его жену и приставили к ее голове пистолет.

"Все, что случилось дальше – просто инстинкты", – добавил он.

Идет расследование произошедшего. Полиция округа в отчете уже описала случай как "убийство в целях самозащиты".

Отметим, Шерил Сандерс работала дублершей таких актрис, как Николь Кидман, Сандра Буллок, Кэмерон Диас и Джессика Альба. Она снималась, в частности, в лентах "Назад в будущее 2", "Крепкий орешек 2", "Ангелы Чарли" и "Смертельное оружие".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет.

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