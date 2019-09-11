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11 сентября • обновлено в 11:35
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" - серия "В тихом омуте"

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На берегу реки найдено тело молодого парня. Это гребец, член Королевского клуба. Он жестоко избит, но истинную причину смерти еще предстоит установить. Доказательств очень мало, поэтому детектива Мердоку придется немало потрудиться для того, чтобы понять, что произошло ночью. Друзья покойного Ричарда - накачанные спортсмены-гребцы - играют в молчанку, опустив глаза. Этих сынков богатых родителей не так-то просто разговорить...

Смотрите сегодня в 20:10 только на ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" - серия "В тихом омуте"

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Фильмы на ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Расследования Мердока
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