Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Странный мандраж"

Кажется, теперь у Мердока совсем другие заботы – бутылочки, пеленки и забавы с маленьким Роландом. А помнит ли он еще за домашними хлопотами, как распутывать дела и находить преступников? Сможет ли он расследовать смерть в гольф-клубе, которую кто-то очень хотел выдать за несчастный случай? И не станет ли гольф новым увлечением Мердока?

Узнайте об этом уже сегодня в 20:10 на ObozTV

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!