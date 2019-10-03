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3 октября • обновлено в 09:43
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Странный мандраж"

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Кажется, теперь у Мердока совсем другие заботы – бутылочки, пеленки и забавы с маленьким Роландом. А помнит ли он еще за домашними хлопотами, как распутывать дела и находить преступников? Сможет ли он расследовать смерть в гольф-клубе, которую кто-то очень хотел выдать за несчастный случай? И не станет ли гольф новым увлечением Мердока?

Узнайте об этом уже сегодня в 20:10 на ObozTV

Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Странный мандраж"

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