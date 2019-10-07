Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Расовые предрассудки"

В церкви для темнокожих во время воскресной службы убит белый мужчина Фрэнк Паркер – защитник темнокожих рабов и их прав. На первый взгляд, трудно найти человека, который мог бы сказать о нем плохое слово. Полиция хочет как можно быстрее закрыть дело и успокоить общество. Она готова повесить убийство любого из темнокожих, но Мердок начинает параллельное расследование. Удастся ли ему найти настоящего убийцу пока не осудили невиновного человека?

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