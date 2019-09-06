Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" - серия "Пока смерть не разлучит нас"

Когда светлый праздник бракосочетания превращается в место убийства, а в роли покойника выступает сам жених, без профессионального следователя точно не обойтись. Особенно когда на кону большое наследство, которое должен был получить жених только после своего бракосочетания. Деньги, деньги, деньги... Эй, детектив, где вы? Без вас это точно не распутать! Сегодня в 20:10 только на ObozTV

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