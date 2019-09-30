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30 сентября • обновлено в 09:40
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Опиумные мечты"

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Студент университета умирает в доме профессора востоковедения при курении опиума. Оказывается, этот "факультатив" был еженедельным, а профессора Лоуренса студенты зовут Императором, который основал общество Земляного дракона. Кажется, это самое простое дело. Но Джулия Огден сомневается, что причиной смерти мог быть опиум, и предлагает Мердоку необычный эксперимент.

Смотрите сегодня в 20:10 на канале ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" – серия "Опиумные мечты"

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