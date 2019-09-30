Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Опиумные мечты"

Студент университета умирает в доме профессора востоковедения при курении опиума. Оказывается, этот "факультатив" был еженедельным, а профессора Лоуренса студенты зовут Императором, который основал общество Земляного дракона. Кажется, это самое простое дело. Но Джулия Огден сомневается, что причиной смерти мог быть опиум, и предлагает Мердоку необычный эксперимент.

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