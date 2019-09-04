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4 сентября • обновлено в 09:01
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" - серия "Нокдаун"

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Можно быть классным боксером и погибнуть от пули. В Торонто уже давно не вешали женщин, но из-за убийства чернокожего боксера должны казнить девушку, на которой следы крови. Для детектива Мердока в этом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. Но зачем заказывать свинью, когда до Рождества еще очень далеко? Сэр, поросенка заказывали?

Смотрите сегодня в 20:10 только на ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" - серия "Нокдаун"

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