Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" - серия "Нокдаун"

Можно быть классным боксером и погибнуть от пули. В Торонто уже давно не вешали женщин, но из-за убийства чернокожего боксера должны казнить девушку, на которой следы крови. Для детектива Мердока в этом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. Но зачем заказывать свинью, когда до Рождества еще очень далеко? Сэр, поросенка заказывали?

Смотрите сегодня в 20:10 только на ObozTV

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!