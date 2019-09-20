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20 сентября • обновлено в 09:16
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Марк Твен"

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Кажется, Марк Твен не всем нравится – особенно в Торонто. А членам Имперского клуба особенно не нравится. Во время выступления в писателя стреляют, но, к счастью, на этот раз без жертв. За раскрытие покушения берется сэр Мердок. Нужно найти стрелка как можно скорее, чтобы он не совершил еще одного покушения на знаменитого писателя. Во второй раз может не повезти. Ведь ему нужно написать еще столько всемирно известных вещей. Мистер Твен, добро пожаловать в Канаду!

Смотрите уже сегодня в 20:10 на канале ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" – серия "Марк Твен"

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