Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" — серия "Горькая пилюля"

Перед смертью врач, которого убивают в ночном парке тремя стрелами в спину, оставляет на камне загадочные буквы своей кровью – W.Y. Но найти загадочного лучника такому профессионалу, как Мердок, нелегко даже с подсказкой от покойника. Главное – еще и самому не получить стрелу, ведь убийца явный профессионал в стрельбе из арбалета.

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