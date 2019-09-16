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16 сентября • обновлено в 15:39
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" — серия "Горькая пилюля"

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Перед смертью врач, которого убивают в ночном парке тремя стрелами в спину, оставляет на камне загадочные буквы своей кровью – W.Y. Но найти загадочного лучника такому профессионалу, как Мердок, нелегко даже с подсказкой от покойника. Главное – еще и самому не получить стрелу, ведь убийца явный профессионал в стрельбе из арбалета.

Смотрите 16 сентября в 20:10 только на ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" — серия "Горькая пилюля"

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