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5 сентября • обновлено в 09:06
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" - серия "Элементарно, дорогая"

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У детективов могут быть различные информаторы, некоторых они даже никогда не видят. Но когда информатором выступают потусторонние силы во время спиритического сеанса, это уже что-то невероятное даже для такого гуру раскрытия преступлений как сэр Уильям Мердок, особенно когда эта информация оказывается правдивой. Или это чья-то грязная игра и мистика здесь ни при чем? Узнайте сегодня в 20:10 только на ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" - серия "Элементарно, дорогая"

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