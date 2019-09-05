Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" - серия "Элементарно, дорогая"

У детективов могут быть различные информаторы, некоторых они даже никогда не видят. Но когда информатором выступают потусторонние силы во время спиритического сеанса, это уже что-то невероятное даже для такого гуру раскрытия преступлений как сэр Уильям Мердок, особенно когда эта информация оказывается правдивой. Или это чья-то грязная игра и мистика здесь ни при чем? Узнайте сегодня в 20:10 только на ObozTV

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