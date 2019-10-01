Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "День малыша"

На этот раз без подвигов и интересностей точно не будет! Мердок расследует ограбление, которое совершили во время его собственного визита в банк. Без нападения и стрельбы из хранилища исчезает огромная по тем временам сумма – тридцать тысяч долларов и пластины для печати денег. А еще – обязательно узнайте, зачем детективу кредит? И как Джулия Огден и Уильям Мердок стали родителями?

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