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1 октября • обновлено в 14:50
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "День малыша"

1.1т Читать материал на украинском

На этот раз без подвигов и интересностей точно не будет! Мердок расследует ограбление, которое совершили во время его собственного визита в банк. Без нападения и стрельбы из хранилища исчезает огромная по тем временам сумма – тридцать тысяч долларов и пластины для печати денег. А еще – обязательно узнайте, зачем детективу кредит? И как Джулия Огден и Уильям Мердок стали родителями?

Не пропустите сегодня в 20:10 на канале ObozTV, с нами интересней!

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" – серия "День малыша"

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Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Фильмы на ObozTV Расследования Мердока
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