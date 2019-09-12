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12 сентября • обновлено в 08:58
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" - серия "Чревовещатель"

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Зверски убит старый пьяница. Кажется, все очень просто, главный подозреваемый – психически больной сын покойного с куклой на руке, которого нашли в шкафу на месте убийства. От вида этой странной куклы-марионетки всем вокруг становится жутко. Но Мердок находит немало противоречий в показаниях сына-фокусника и решает продолжить расследование.

Сегодня в 20:10 только на ObozTV

Смотрите на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> сериал "Расследование Мердока" - серия "Чревовещатель"

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