Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" - серия "Чревовещатель"

Зверски убит старый пьяница. Кажется, все очень просто, главный подозреваемый – психически больной сын покойного с куклой на руке, которого нашли в шкафу на месте убийства. От вида этой странной куклы-марионетки всем вокруг становится жутко. Но Мердок находит немало противоречий в показаниях сына-фокусника и решает продолжить расследование.

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