Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Работный дом"

Мердок и Джулия скучают по маленькому Роланду, которого они отдали настоящему отцу. Они подумывают временно сменить обстановку и развеяться. А тем временем в заводском общежитии убивают человека, но покойник окажется не обычным обездоленным рабочим, который работает за еду и крышу над головой. Чтобы раскрыть это убийство, детективу придется работать под прикрытием и самому окунуться в мир бедняков Торонто.

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