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10 октября • обновлено в 14:07
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Работный дом"

1.1т Читать материал на украинском

Мердок и Джулия скучают по маленькому Роланду, которого они отдали настоящему отцу. Они подумывают временно сменить обстановку и развеяться. А тем временем в заводском общежитии убивают человека, но покойник окажется не обычным обездоленным рабочим, который работает за еду и крышу над головой. Чтобы раскрыть это убийство, детективу придется работать под прикрытием и самому окунуться в мир бедняков Торонто.

Смотрите сегодня в 20:10 на ObozTV

Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Работный дом"

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Расследования Мердока Фильмы на ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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