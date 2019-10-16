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16 октября • обновлено в 09:38
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Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Прохожий стрелок"

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В последнем эпизоде 9-го сезона детектив Уильям Мердок все больше задумывается над тем, что им хватит жить с женой в отеле, что им самое время обзавестись собственным домом и создать полноценную семью – усыновить ребенка. Но хорошие мысли и дела прерывает выстрел. Джулию расстреливают в упор. Инспектор Брекенрид и констебль Кребтри бросают все силы на поиски преступника, пока Джулия Огден борется за жизнь на больничной койке.

Смотрите сегодня в 20:10 на телеканале ObozTV

Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Прохожий стрелок"

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