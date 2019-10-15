Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Из Буффало с любовью"

В стриптиз-баре во время спектакля, когда громко звучала музыка, застрелили мужчину. Преступник убежал незамеченным. Полицию вызвал один из посетителей заведения – констебль Джордж Крэбтри, который оказался частым гостем подобных мест. Мердок и Джулия решают, что Джорджу не место в этих непристойных заведениях, и хотят найти ему друга или подругу.

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