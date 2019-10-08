Смотрите на ObozTV сериал "Расследование Мердока" – серия "Дикий ребенок"

В городе найдена дикая девушка, которую выставляли на показ за деньги. Владелец утверждает, что все по закону, и имеет на нее все документы, потому что он ее нашел в лесу еще маленьким ребенком. Детектив Мердок хочет освободить дикарку, которая еще и может быть причастна к нападению на человека, которого нашли мертвым с укусами и царапинами. А Джулия находит настоящих родителей маленького Роланда.

Смотрите очень трогательную серию "Расследования Мердока" сегодня в 20:10 на ObozTV.

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