''Смотрели с отвращением'': всплыл новый скандал вокруг Майкла Джексона

Публику шокировали факты о поп-короле Майкле Джексоне, показанные в документальной ленте "Покидая Нетландию" (Leaving Neverland) на фестивале "Санденс".

В фильме рассказываются истории о педофилии и насилии музыканта над детьми, сообщает The Sun.

Четырехчасовая картина раскрывает показания двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Нетландия".

Критики назвали ленту хоррором. Джефф Уэллс, автор портала Hollywood Elsewhere, поведал, что в "Покидая Нетландию" в красках описывается то, как два мальчика стали "специальными друзьями" Джексона в то время, как их родители потакали происходящему.

"Вы бы видели лица зрителей, когда начался антракт. Они выглядели так, будто их мутит, смотрели с отвращением, пытаясь скрыть это", — отметил он, добавив, что благодаря этому фильму защитники Джексона больше не посмеют поддерживать его.

Напомним, хореограф Уэйд Робсон в 2016 году обвинял принадлежавшие Джексону компании MJJ Productions и MJJ Ventures в потворстве педофилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец легендарного Майкла Джексона Джон умер 27 июня 2018 года после продолжительной болезни.

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