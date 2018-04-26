Смерть звезды "Сватов": появились первые подробности о причине

Народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский, который умер 25 апреля, долгое время страдал тяжелым заболеванием.

Как передает "Лента.ру", об этом рассказали в киевском Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Актеру было 52 года. Точные причины смерти пока что неизвестны.

Олег Треповский родился 28 октября 1965 года в Волгограде, а в 1992-м окончил Киевский театральный институт имени И. П. Карпенко-Карого.

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В 1992 году он стал актером киевского Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, а в 1995-м дебютировал в кино.

В 2011 году Треповский стал Народным артистом Украины. Он снялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до "Слуги народа" и "Сватов".

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