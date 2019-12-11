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12 декабря • обновлено в 00:34
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"В предвыборке обгонял Путина?" Сеть высмеяла запрет "Слуги народа" с Зеленским на росТВ

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Сеть позабавило решение российского телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

Так, канал, анонсируя выход сериала, не уточнял, что он будет "одноразовым". Однако, после первого же дня трансляции руководство ТНТ сообщило, что больше "Слугу" показывать не будут.

В сети на это отреагировали новой порцией шуток. Блогер Антон Ходза на своей странице в Facebook написал: "Сняли с эфира "Слугу народа", потому что в предвыборных опросах Зеленский начал обгонять Путина".

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Сериал "Слуга народа"

Сериал "Слуга народа"

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"России хватило одного дня. Надеюсь, что это станет еще одним доказательством для многих наших "миротворцев", что Россия – это деспотия и у нас с ней ничего общего", – отреагировал в Telegram на новость блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Вырезать могут что угодно, но Путин х**лом от этого быть не перестанет", – высказалась о зацензуренных россиянами сценах сериала журналистка Соня Кошкина.

"Испугались?" "Ой жаль... у Галустяна наверняка уже появилась надежда", "Тот сериал – страшное оружие", "Зеленский наступал Путину на пятки щe в Париже, когда позарился на его кресло", – пишут пользователи в комментариях.

"В предвыборке обгонял Путина?" Сеть высмеяла запрет "Слуги народа" с Зеленским на росТВ

Скриншот

"В предвыборке обгонял Путина?" Сеть высмеяла запрет "Слуги народа" с Зеленским на росТВ

Скриншот

"В предвыборке обгонял Путина?" Сеть высмеяла запрет "Слуги народа" с Зеленским на росТВ

Скриншот

"В предвыборке обгонял Путина?" Сеть высмеяла запрет "Слуги народа" с Зеленским на росТВ

Скриншот

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Владимир Зеленский Соня Кошкина, LB Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Теги
российские телеканалы Новости России Сериал Слуга Народа соцсети
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