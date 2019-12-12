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13 декабря • обновлено в 00:53
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"У кого-то ядерное оружие, у кого-то сериал": Зеленский расстроился из-за отмены "Слуги народа" в России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его удивило и расстроило то, что российский телеканал ТНТ решил снять с эфира сериал "Слуга народа".

"Мне жаль, потому что это одна из стратегий. Вы знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то есть "Слуга народа", – сказал президент в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 ноября.

Глава государства пояснил, что все права на сериал с 2012 года покупала одна шведская компания. В 2016 году в "Квартал 95" позвонили представители российского телеканала "Дождь" с вопросом, могут ли они запустить сериал на российском телевидении.

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"Я им сказал: да, я сейчас могу позвонить шведской компании. Да, мы бесплатно, нам ничего не нужно", – рассказал Зеленский.

"А, знаем мы это ваше бесплатно, Владимир. Потом 75% россиян проголосуют за вас", – пошутила ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук.

"Ну и нормально", – ответил ей украинский лидер под смех зала. Он уточнил, что того раза представители российского канала остановили диалог.

"Поэтому я действительно был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании. Я думаю, как пропустили "Слугу народа"? Ответ мы увидели, как: пропустили, две серии показали и сняли с эфира", – рассказал Зеленский.

Сериал "Слуга народа"

Сериал "Слуга народа"

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Владимир Зеленский Наталья Мосейчук
Место
Украина
Теги
политика Сериал Слуга Народа российские телеканалы
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