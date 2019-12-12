"У кого-то ядерное оружие, у кого-то сериал": Зеленский расстроился из-за отмены "Слуги народа" в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его удивило и расстроило то, что российский телеканал ТНТ решил снять с эфира сериал "Слуга народа".

"Мне жаль, потому что это одна из стратегий. Вы знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то есть "Слуга народа", – сказал президент в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 12 ноября.

Глава государства пояснил, что все права на сериал с 2012 года покупала одна шведская компания. В 2016 году в "Квартал 95" позвонили представители российского телеканала "Дождь" с вопросом, могут ли они запустить сериал на российском телевидении.

"Я им сказал: да, я сейчас могу позвонить шведской компании. Да, мы бесплатно, нам ничего не нужно", – рассказал Зеленский.

"А, знаем мы это ваше бесплатно, Владимир. Потом 75% россиян проголосуют за вас", – пошутила ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук.

"Ну и нормально", – ответил ей украинский лидер под смех зала. Он уточнил, что того раза представители российского канала остановили диалог.

"Поэтому я действительно был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании. Я думаю, как пропустили "Слугу народа"? Ответ мы увидели, как: пропустили, две серии показали и сняли с эфира", – рассказал Зеленский.

Сериал "Слуга народа" Постер

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

10 декабря ТНТ анонсировал первый запуск сериала на российском телевидении.

11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – "Путин Хубло". Это вызвало ажиотаж в сети.

Позже стало известно, что в других регионах цензура все же была. Эту сцену вырезали из эфира.

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