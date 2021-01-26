"Скажене весілля 3": стала известна дата премьеры фильма

С 25 февраля этого года на экраны кинотеатра выходит третья часть популярного фильма "Скажене весілля". Главные роли молодоженов в ленте исполнят актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев.

Кроме того, 1 февраля создатели представят официальный трейлер. Подробней о картине – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Прошло четыре года после последней свадьбы, и вот жениться собрался самый молодой из семьи Середюков – Захар.

Традиционно для детей Василия, для создания семьи он выбрал экзотическую пару – дочь цыганского барона, красавицу Раду. И хотя отец поклялся на этот раз не портить свадьбу, да и невестка ему нравится, но спокойный праздник – не в традициях Середюка.

С 25 февраля выходит "Скажене весілля 3" FILM.UA Group

Стоит отметить, что в продолжении комедии появятся и уже знакомые звезды проекта – Юрий Горбунов, Потап, Алексей Завгородний (Позитив), Алексей Супрун (Петро Бампер), MONATIK и Олег Винник.

Хорошо знакомых персонажей франшизы снова сыграют Назар Заднепровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян.

В фильме "Скажене весілля" сыграют известные актеры FILM.UA Group

Также в фильме сыграет популярный исполнитель ромского происхождения Петр Черный, который еще и стал консультантом проекта, чтобы сохранить аутентичность всех цыганских традиций и обрядов.

Постер к фильму "Скажене весілля 3" Kinomania

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Олег Винник поделился с поклонниками фотографиями со съемок третьей части комедии "Скажене весілля", которые продолжались два месяца.