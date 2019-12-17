"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

Американский мультериал "Симпсоны" вышел на экраны 30 лет тому назад. 17 декабря 1989 года на телеканале Fox вышла первая серия "Симпсонов".

С тех пор творцы мультфильма успели выпустить 30 сезонов из 649 эпизодов.

Известно, что "Симпсоны" всегда славились своими пророчествами, такими, как, к примеру, президентство Дональда Трампа или появление "умных" часов Apple. Сегодня, к 30-летию мультсериала, OBOZREVATEL предлагает вспомнить о самых главных сбывшихся предсказаниях "Симпсонов" и о тех, которые (возможно, пока что) не сбылись (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

кадр мультсериала "Симпсоны"

Топ-5 сбывшихся предсказаний "Симпсонов"

1. Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп еще много лет назад был постоянным объектом насмешек – из-за характерной внешности и забавной самовлюбленности. Так, более десяти лет назад в одной из серий "Симпсонов" Барт отправился в будущее, а Лиза стала президентом США – после Дональда Трампа. Причем она говорила, что Трамп обанкротил страну.

кадр мультсериала "Симпсоны"

кадр мультсериала "Симпсоны"

Спустя 16 лет предсказание частично сбылось: Трамп сменил Барака Обаму в Белом доме на удивление всего мира.

24tv.ua

2. Экономический кризис в Греции

Семь лет назад вышла серия, где Гомер Симпсон появляется в выпуске новостей. Внизу на экране бегущая строка сообщает, что Европа выставила Грецию на eBay.

кадр мультсериала "Симпсоны"

С того момента не прошло и трех лет, как Грецию постиг тяжелый экономический кризис, который Евросоюз отказался погасить, а греки за это всех ненавидели.

3. Визит Трампа в Саудовскую Аравию

Порой пророчества "Симпсонов" получаются пугающе точными. Так, однажды сериал не только сделал Дональда Трампа президентом, но и предсказал его попытку заключить союз с королем Саудовской Аравии и президентом Египта.

кадр мультсериала "Симпсоны"

Как видим, спустя 14 лет пророчество сбылось.

4. Присуждение Нобелевской премии по экономике Бенгту Хольмстрему

В 2010 году в одной из серий "Симпсонов" Бенгт Хольмстрем стал одним из фаворитов на получение Нобелевской премии.

кадр мультсериала "Симпсоны"

И в 2016 году он таки стал ее лауератом.

5. Часы Apple

По всей видимости, футуристические идеи "Симпсонов" спровоцировали революцию в области технологий: в 1995 году в серии "Симпсонов" показали первые смарт-часы.

кадр мультсериала "Симпсоны"

Спустя 15 лет в продаже появились "умные" Apple Watch.

iPhones.ru

Топ-5 предсказаний "Симпсонов", которые могут сбыться

1. Президентом США станет женщина

Как мы уже говорили, в серии "Барт в будущем" 2000 года Лиза Симпсон, сменяя Дональда Трампа, становится первой женщиной-президентом США.

А в полнометражном фильме "Симпсоны в кино" после Трампа президентом становится актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

кадр мультсериала "Симпсоны"

2. Экологические катастрофы и войны

"Симпсоны" неоднократно предсказывали экологические катастрофы. Так, одна из серий предрекает всемирное бедствие, когда деревья исчезнут, а вместо них появятся голографические проекции "В память о настоящем дереве".

Также "Симпсоны" сделали прогноз насчет Третьей мировой войны. В 1995 году в серии, которая называется "Свадьба Лизы", есть такой диалог между американцем и англичанином: – Англичанин, да? Мы спасли вас во Второй мировой. – Да, а мы спасли вас в Третьей.

3. Восстание роботов

кадр мультсериала "Симпсоны"

Еще одно пророчество "Симпсонов" предупреждает о "восстании роботов" с искусственным интеллектом. В одной из серий всех работников Спрингфилдской АЭС решают заменить роботами, которые в результате технического сбоя пытаются уничтожить Гомера.

4. Колонизация Марса

В одной из серий "Симпсонов" 2016 года говорится о компании Exploration Incorporated, которая разрабатывает планы по строительству колонии на Марсе к 2026 году. Как известно, в сентябре 2018 года компания Илона Маска SpaceX заявила, что готовит миссию на Марс к 2022 году.

5. Крах экономики России

В 1999 году в серии "Симпсонов" в России резко растет курс валюты – до тысячи рублей за доллар.

кадр мультсериала "Симпсоны"

Тогда это выглядело забавной шуткой, но сейчас, учитывая введение после 2014 года экономических санкций против России, стабильность рубля вызывает большие опасения.

Как писал OBOZREVATEL, в России недавно показали свою мрачную версию "Симпсонов". Вместо веселой и яркой заставки автор показал суровые реалии РФ, сопоставив таким образом жизнь типичной семьи в провинциальном городке США и мрачную обстановку в российской глубинке.

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