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17 декабря • обновлено в 14:24
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"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

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Американский мультериал "Симпсоны" вышел на экраны 30 лет тому назад. 17 декабря 1989 года на телеканале Fox вышла первая серия "Симпсонов".

С тех пор творцы мультфильма успели выпустить 30 сезонов из 649 эпизодов.

Известно, что "Симпсоны" всегда славились своими пророчествами, такими, как, к примеру, президентство Дональда Трампа или появление "умных" часов Apple. Сегодня, к 30-летию мультсериала, OBOZREVATEL предлагает вспомнить о самых главных сбывшихся предсказаниях "Симпсонов" и о тех, которые (возможно, пока что) не сбылись (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

Топ-5 сбывшихся предсказаний "Симпсонов"

1. Президентство Дональда Трампа

Дональд Трамп еще много лет назад был постоянным объектом насмешек – из-за характерной внешности и забавной самовлюбленности. Так, более десяти лет назад в одной из серий "Симпсонов" Барт отправился в будущее, а Лиза стала президентом США – после Дональда Трампа. Причем она говорила, что Трамп обанкротил страну.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

Спустя 16 лет предсказание частично сбылось: Трамп сменил Барака Обаму в Белом доме на удивление всего мира.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

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2. Экономический кризис в Греции

Семь лет назад вышла серия, где Гомер Симпсон появляется в выпуске новостей. Внизу на экране бегущая строка сообщает, что Европа выставила Грецию на eBay.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

С того момента не прошло и трех лет, как Грецию постиг тяжелый экономический кризис, который Евросоюз отказался погасить, а греки за это всех ненавидели.

3. Визит Трампа в Саудовскую Аравию

Порой пророчества "Симпсонов" получаются пугающе точными. Так, однажды сериал не только сделал Дональда Трампа президентом, но и предсказал его попытку заключить союз с королем Саудовской Аравии и президентом Египта.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

Как видим, спустя 14 лет пророчество сбылось.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

4. Присуждение Нобелевской премии по экономике Бенгту Хольмстрему

В 2010 году в одной из серий "Симпсонов" Бенгт Хольмстрем стал одним из фаворитов на получение Нобелевской премии.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

И в 2016 году он таки стал ее лауератом.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

5. Часы Apple

По всей видимости, футуристические идеи "Симпсонов" спровоцировали революцию в области технологий: в 1995 году в серии "Симпсонов" показали первые смарт-часы.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

Спустя 15 лет в продаже появились "умные" Apple Watch.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

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Топ-5 предсказаний "Симпсонов", которые могут сбыться

1. Президентом США станет женщина

Как мы уже говорили, в серии "Барт в будущем" 2000 года Лиза Симпсон, сменяя Дональда Трампа, становится первой женщиной-президентом США.

А в полнометражном фильме "Симпсоны в кино" после Трампа президентом становится актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

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2. Экологические катастрофы и войны

"Симпсоны" неоднократно предсказывали экологические катастрофы. Так, одна из серий предрекает всемирное бедствие, когда деревья исчезнут, а вместо них появятся голографические проекции "В память о настоящем дереве".

Также "Симпсоны" сделали прогноз насчет Третьей мировой войны. В 1995 году в серии, которая называется "Свадьба Лизы", есть такой диалог между американцем и англичанином: – Англичанин, да? Мы спасли вас во Второй мировой. – Да, а мы спасли вас в Третьей.

3. Восстание роботов

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

Еще одно пророчество "Симпсонов" предупреждает о "восстании роботов" с искусственным интеллектом. В одной из серий всех работников Спрингфилдской АЭС решают заменить роботами, которые в результате технического сбоя пытаются уничтожить Гомера.

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4. Колонизация Марса

В одной из серий "Симпсонов" 2016 года говорится о компании Exploration Incorporated, которая разрабатывает планы по строительству колонии на Марсе к 2026 году. Как известно, в сентябре 2018 года компания Илона Маска SpaceX заявила, что готовит миссию на Марс к 2022 году.

5. Крах экономики России

В 1999 году в серии "Симпсонов" в России резко растет курс валюты – до тысячи рублей за доллар.

"Симпсонам" – 30 лет: топ-10 сбывшихся и не сбывшихся предсказаний мультсериала

кадр мультсериала "Симпсоны"

Тогда это выглядело забавной шуткой, но сейчас, учитывая введение после 2014 года экономических санкций против России, стабильность рубля вызывает большие опасения.

Как писал OBOZREVATEL, в России недавно показали свою мрачную версию "Симпсонов". Вместо веселой и яркой заставки автор показал суровые реалии РФ, сопоставив таким образом жизнь типичной семьи в провинциальном городке США и мрачную обстановку в российской глубинке.

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Автор
Алина Мельник
Персоны
Дональд Трамп Арнольд Шварценеггер
Место
США
Теги
кино Симпсоны мультфильмы предсказания
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