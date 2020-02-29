Сериал "Бригада"( 2002г.) Алексея Сидорова оказался отличной стартовой площадкой для многих актеров, даже для исполнителей второстепенных ролей. Особенно зрителям запомнился начальник охраны Белого, Шмидт.

"Бригада" ( 2002 г.)

Эту роль исполнил Дмитрий Гуменецкий, который, по сути, и не был профессиональным актером. Но после успешной премьеры, Гуменецкий будто растворился в воздухе. Рассказываем, что случилось со "Шмидтом" и как сложилась дальнейшая судьба актера.

Кем был раньше

Гуменецкий не был профессиональным актером, свою жизнь исполнитель роли Шмидта посвятил военной карьере. До съемок в культовой картине он успел дважды побывать в Чечне и получить звание майора.

Будущий актер посвятил жизнь армии

Но в его сердце жила мечта, Дмитрий хотел сниматься в кино. Опыта у него не было, соответствующего образования тоже, однако, настойчивость и харизматичная внешность помогли Гуменецкому попасть на съемочную площадку.

Первая роль

Начать новую жизнь Гуменецкий решил радикально... и уволился со службы. На заметные роли его упорно не приглашали, но эпизодическая нашлась. Дмитрий с радостью откликнулся на предложение сняться в фильме Сергея Соловьева "Нежный возраст" (2000 г.). Начинающего актера никто из телезрителей тогда не отметил, но Гуменецкий все равно был рад.

А потом удача улыбнулась ему повторно. Режиссеру "Бригады", Алексею Сидорову, очень понравился типаж Дмитрия, он идеально подходил на роль бандита. Гуменецкого утвердили без проб.

"Бригада"

Режиссер не стал пробовать других артистов на роль Шмидта. Непродолжительный разговор с Гуменецким только укрепил мнение, что бывший майор спецназа прекрасно вольется в съемочный процесс и сыграет начальника охраны лучше всех.

Военные навыки Гуменецкого оказались кстати. Именно благодаря опыту актера удалось отснять эпизод с "расстрелом" в лесу максимально правдоподобно.

Казалось "Бригада" открыла дорогу в мир кино, но Гуменецкого ожидало разочарование. Его типаж подходил только режиссерам криминальных фильмов, правда, таких было предостаточно.

Жизнь после славы

Первое время "Шмидт" был нарасхват. Конечно, главные роли ему не предлагали, но для непрофессионального актера, бывшего сотрудника МВД, даже это было удачей. Плодотворным оказался 2003 год, Дмитрий снялся сразу в нескольких криминальных картинах. Из известных работ можно выделить культовый "Бумер", в котором Гуменецкий сыграл сотрудника полиции.

Фото из личного архива

Но когда страсти по "Бригаде" утихли, Дмитрий Гуменецкий остался без работы. Снимать его больше не хотели. Мужчина принял решение вернуться к прежней военной жизни.

Возвращение в кино

Но и на старой-новой службе у Гуменецкого дела пошли не очень хорошо. Появились серьезные финансовые проблемы. В 2008 году Дмитрий еще раз вернулся в кино, но дальше эпизодических ролей дело снова не пошло. Правда, в этот раз с основной работы он уходить не стал. Впрочем, ни то, ни другое не решало его финансовых проблем, жить было просто не на что.

Наркобизнес

В 2015 году СМИ неожиданно вспомнили о Гуменецком: в результате оперативного расследования было установлено, что "Шмидт" занимался хранением наркотиков. Сырья для изготовления "спайса" в гараже Дмитрия могло хватить на 7 тонн наркотиков.

Статья и такое количество наркосырья - это было очень серьезно, и Гуменецкий прекрасно понимал последствия. Он всячески открещивался от связей с криминалом, но факты утверждали обратное. Никто не поверил, что Дмитрий просто сдавал гараж, в котором нашли наркотическое сырье.

Расплата

Когда отступать стало некуда, Гуменецкий решил признать вину и помочь следствию. Он рассчитывал, что содействие в расследовании скостит срок пребывания в колонии. Тем не менее Гуменецкого осудили на 8 лет.

Сейчас исполнитель роли Шмидта еще находится в колонии строгого режима. Говорят, Дмитрий искренне раскаялся в содеянном и ждет выхода на свободу.

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