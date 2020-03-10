Шэрон Стоун – 62: как сейчас выглядит звезда "Основного инстинкта"

Знаменитая голливудская актриса, звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун 10 марта отмечает свой день рождения.
Так, ей исполняется 62 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как Шэрон Стоун выглядит сейчас и чем она занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт"
Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвилле, штат Пенсильвания. Больше всего актриса известна по голливудским фильмам "Копи царя Соломона" (1985), "Вспомнить все" (1990), "Основной инстинкт" (1992), "Женщина-кошка" (2004) и другим.
Отметим, в 2001 году Шэрон Стоун оказалась на грани жизни и смерти: актриса перенесла кровоизлияние в мозг. С тех пор актриса полностью отказалась от курения и алкоголя. Кроме того, она страдает астмой и диабетом.
Сейчас Шэрон продолжает сниматься в кино, также она занимается благотворительностью и ведет активную гражданскую жизнь. Шэрон Стоун – мама троих усыновленных мальчиков.
В одном из интервью актриса призналась, что в начале 2000-х пристрастилась к уколам гиалуроновой кислоты, но вскоре поняла, что такие процедуры только портят кожу. Поэтому в ее косметичке лишь качественные крема от морщин.
Congrats ELTON!! I love you ! ♥️the other SHARON #GoldenGlobes - @rocketmanmovie #EltonJohn #GoldenGlobes2020 Posted @withrepost • @eltonjohn A Tale of Two Sharons - Part Two Loved sharing the sofa with the absolutely gorgeous @sharonstone Thank-you @j_corden for being such a gracious host. @latelateshow @sherlockgnomes #SharonStone #EltonJohn #TheTwoSharons
В повседневной жизни Шэрон Стоун использует минимум макияжа, что также помогает сохранить молодость лица.
А занятия пилатесом поддерживают фигуру звезды в идеальном состоянии. Шэрон Стоун часто демонстрирует кадры в купальнике в Instagram.
Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone
Шэрон Стоун
instagram.com/sharonstone
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