Шэрон Стоун – 62: как сейчас выглядит звезда "Основного инстинкта"

Знаменитая голливудская актриса, звезда фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун 10 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 62 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как Шэрон Стоун выглядит сейчас и чем она занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт"

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвилле, штат Пенсильвания. Больше всего актриса известна по голливудским фильмам "Копи царя Соломона" (1985), "Вспомнить все" (1990), "Основной инстинкт" (1992), "Женщина-кошка" (2004) и другим.

Отметим, в 2001 году Шэрон Стоун оказалась на грани жизни и смерти: актриса перенесла кровоизлияние в мозг. С тех пор актриса полностью отказалась от курения и алкоголя. Кроме того, она страдает астмой и диабетом.

Сейчас Шэрон продолжает сниматься в кино, также она занимается благотворительностью и ведет активную гражданскую жизнь. Шэрон Стоун – мама троих усыновленных мальчиков.

В одном из интервью актриса призналась, что в начале 2000-х пристрастилась к уколам гиалуроновой кислоты, но вскоре поняла, что такие процедуры только портят кожу. Поэтому в ее косметичке лишь качественные крема от морщин.

В повседневной жизни Шэрон Стоун использует минимум макияжа, что также помогает сохранить молодость лица.

А занятия пилатесом поддерживают фигуру звезды в идеальном состоянии. Шэрон Стоун часто демонстрирует кадры в купальнике в Instagram.

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

Шэрон Стоун instagram.com/sharonstone

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