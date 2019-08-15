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"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

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Первый сезон сериала "Охотник за разумом" вышел осенью 2017 года на канале Netflix и обрел немалое количество поклонников.

Неспешный, серьезный и глубокий психологический триллер удерживал внимание многочисленных зрителей и собрал впечатляющие рейтинги. Тогда Дэвид Финчер объявил, что Netflix заказал второй сезон, и совсем скоро он выйдет.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Когда выйдет "Охотник за разумом" 2 сезон?

Второй сезон сериала "Охотник за разумом" выйдет 16 августа 2019 года, и будет включать в себя восемь часовых эпизодов. Съемки сериала длились с начала апреля по декабрь 2018 года в Атланте.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

О чем сериал "Охотник за разумом"?

Время действия – семидесятые годы, когда криминальная психология только зарождается и формируется. Агенты ФБР Холден Форд и Билл Тенч и психолог Вэнди Карр работают сообща, чтобы выяснить общие черты известных маньяков, и для этого навещают их в тюрьме, а все разговоры записывают и расшифровывают. Благодаря этому труду в будущем появится утвержденный термин "серийный убийца".

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На протяжении всего сериала Форд, Тенч и Карр составляют портреты и профили убийц, но вопросов становится все больше и больше. Вопреки мнению начальства и коллег, они идут к своей цели, уверенные в успехе затеи.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Интересный факт: в основе сериала реальная история, поэтому у главных героев есть прототипы, которые проделывали точно такую же работу в свое время и внесли неоценимый вклад в развитие криминальной психологии. Прототип Холдена Форда – Джон Эдвард Дуглас, а Билла Тенча – Роберт Ресслер. В основе образа Вэнди Карр – доктор Энн Уолберт Берджесс.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

О чем будет 2 сезон сериала "Охотник за разумом"?

Известно, что действие будет перенесено в Атланту, и сюжет будет крутиться вокруг Уэйна Уильмса, известного как Монстр из Атланты. Это реальный убийца, который получил два пожизненных срока за преднамеренное убийство, совершенное в тысяча девятьсот восемьдесят первом году. Специалисты уверены в том, что на его руках кровь тридцати жертв, причем детского и подросткового возраста, но полицейским не удалось собрать достаточное количество улик для официального предъявления обвинений.

Из-за смены локации зрителей ждет немало интересных изменений. Чтобы создать правильную атмосферу, Дэвид Финчер позаботился о том, чтобы в саундтреке появилась африканская музыка. Массовку, а также многих эпизодических персонажей сыграли именно афамериканские актеры. Одной из самых зрелищных сцен станет политический марш, нацеленный на привлечение всеобщего внимания к делу Монстра из Атланты.

Видимо, Форд. Тенч и Карр отправятся в Атланту, чтобы не упустить возможность пополнить свою коллекцию о маньяках новой информацией.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Где смотреть сериал "Охотник за разумом"?

Данный сериал создан специально для платформы Netflix, следовательно, и смотреть его логичнее именно там, но подходит данный вариант только тем, кто свободно владеет английским языком.

Если Нетфликс не подходит, то стоит поискать сериал в русской озвучке на сайтах популярных онлайн-кинотеатров спустя какое-то время после премьеры.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Кто снимал "Охотника за разумом"?

Из режиссеров первого сезона на свой пост вернулся только Дэвид Финчер ("Девушка с татуировкой дракона", "Социальная сеть", "Исчезнувшая"). Он же является исполнительным продюсером проекта наравне с актрисой Шарлиз Терон.

Также в сценарную и съемочную группу вошли Эндрю Доминик ("Ограбление казино", "Еще раз с чувством", "Взгляд изнутри") и Карл Франклин ("Карточный домик", "Оставленные", "13 причин почему").

В основе сюжета все еще труд Марка Олшейкера и Джона Дугласа под названием Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit. Кто адаптировал сценарий неизвестно.

Композитор у сериала все тот же, Джейсон Хилл пообещал африканскую музыку для главной темы этого сезона.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Трейлер "Охотник за разумом", 2 сезон

Оценить неимоверно интригующий трейлер на русском языке вы можете прямо сейчас:

Отзывы на 2 сезон "Охотник за разумом"

Судя по комментариям под трейлерами на YouTube, фанаты уже заждались продолжения и трейлер им понравился.

"Ну, наконец-то! Думал уже не будет 2го сезона. Ура!", "Ого, а я думал этот сериал закрыли. Уже и не надеялся ни на что", "Единственный сериал, который я жду. Первый сезон был Прекрасным и надеюсь тут Мэнсона будет больше, чем в фильме Тарантино", "Отличная замена "Настоящему детективу", — написали в комментариях.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Актерский состав

К своих персонажам вернулись все центральные актеры: Джонатан Грофф (Холден Форд), Холт Маккэллани (Билл Тенч), Анна Торв (Вэнди Карр).

Также благодаря вышедшему трейлеру стало ясно, что одну из значимых ролей вновь получает персонаж Эдмунд Кемпер, жестокий серийный убийца, который был в числе исследуемых в первом сезоне. Его исполнил все тот же талантливый Кэмерон Бриттон.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Кто еще из прежнего каста будет точно фигурировать в сюжете пока что неясно, но, скорее всего, в работе над сезоном участвовали все те же исполнители второстепенных и эпизодических ролей.

"Охотник за разумом", 2 сезон: когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

Из новых людей стоит отменить Дэймона Херримана ("Однажды в Голливуде", "Правосудие", "Кэнди"), которому досталась роль самого Чарльза Мэнсона. Примечательно то, что он уже проявил себя в этом образе в кинофильме "Однажды в Голливуде".

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