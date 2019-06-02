Шахтеры работали голыми? Названо топ-10 ляпов сериала "Чернобыль"

Сериал о событиях в Украине "Чернобыль" от HBO и Sky, который стал одним из самый рейтинговых за последнее время, имеет ряд неточностей.

На это указала заместитель директора по научной работе национального музея "Чернобыль" Анна Королевская, которая была одним из консультантов картины, передает LIGA.net.

1. Псевдодокументализм. Несмотря на то, что фильм заявлен как художественный, фамилии его персонажей совпадают с реальными участниками событий.

"Многие воспринимают его как документальный – и в этом главная опасность", – отметила Королевская, подчеркнув, что сериал оставляет много вопросов.

"Чернобыль" от HBO Кадр сериала

2. Стереотипность: "Я несколько лет работала со съемочной группой, пыталась их направить на путь истинный. Но все равно вижу, что не удалось избавиться от тенденциозного западного восприятия советской истории".

3. Водолазы выжили. История о смерти так называемых чернобыльских водолазах на самом деле была придумана одним из российских журналистов, и впоследствии использована создателями сериала.

"Они не умерли! Водолазы (так их называют, а на самом деле – инженеры атомной станции) получили не такие большие дозы облучения. Эти люди – Беспалов, Ананенко и Баранов – прошли бассейн-барбатер под реактором, сделали свою работу – открыли задвижки, вышли оттуда и жили после этого", – сказала Королевская.

4. Перебор с кровью: "Они хотели крови, как на войне. Замотать людям головы, руки забинтовать. Я им сразу сказала: "Не вздумайте! Это очень примитивный подход". Да, конечно, где-то кровь действительно была, если человек пострадал от обвала, обломков... Но не в таких масштабах".

5. Героизация: "40 различных министерств и ведомств участвовали в ликвидации аварии, каждое из них создавало свой оперативный штаб, свою оперативную группу, а регулировала все правительственная комиссия. В ее состав также входили и члены нашего украинского республиканского правительства".

6. Не было грузовика: "(Ездил замерять радиацию на станции) БРДМ радиационно-химических войск... Человек, который был в той машине, и сейчас жив. Это офицер, старший лейтенант Киевского полка гражданской обороны Александр Логачев, который с честью выполнил свою работу. Но зрителям показали генерала Пикалова из Москвы (на грузовике), который на самом деле прибыл на ЧАЭС только 27 апреля".

7. Вертолет не падал в реактор: "Это неправда, такого не было в апреле. Действительно упал вертолет, но это произошло уже, когда реактор был закрыт – 2 октября 1986 года. Вертолет, который занимался дезактивацией территории, зацепился лопастями за башенный кран, упал в стену машинного зала и загорелся".

8. Люди в Припяти не гуляли по городу в момент аварии: "Авария произошло в 01:23 ночи. И вот в 02:00 ночи показывают на экране, что режимный город живет: дети – танцуют на улице, взрослые – разливают водку в алюминиевые кружки... Наблюдают за столбом дыма на станции. (На самом деле) в 10:00 вечера – все (уже) были по своим квартирам, в 11:00 – все окна в домах (были) темные".

"Чернобыль" от HBO Кадр сериала

9. Шахтеры не были голыми: "Было очень жарко, но шахтеры работали в белых костюмах. В станционных шапочках, куртках и брюках. Им выдавали респираторы-лепестки. Я могу допустить, их они снимали, они висели у них на шеях. Может, кто-то мог куртку расстегнуть, а кто-то снять – молодые, безбашенные. Но обнаженными – нет".

10. Хоронили не так. "Процедура похорон была секретной. Американцы звонили мне – это их очень интересовало. Я нашла человека, который занимался организацией похорон пожарных... И он рассказывал, что тело погибшего заворачивали в пленку, затем клали в деревянный гроб, а уже потом – в цинковый, а не свинцовый.

А по поводу бетона... Заливали уже потом, не в присутствии родных (как показано в сериале). И не хоронили всех в один день, массово, как там показано".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале будет 5 серий.

Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле".

Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.

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