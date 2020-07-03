Сериалы июля 2020 года: что обязательно стоит посмотреть

Представители стриминговых компаний даже на карантине не прекращают удивлять качественными и интересными новинками. В июле кинолюбителей ждут премьеры новых сериалов, а также продолжение давно полюбившийся фаворитов.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал самые ожидаемые премьеры сериалов июля 2020 года.

"Нераскрытые тайны"/ Unsolved Mysteries

Дата выхода – 1 июля

Жанр – детектив, мистика

Стриминговая платформа Netflix подготовила для зрителей жуткие детективные истории, собранные в сериал "Нераскрытые тайны". В эпизодах главные герои будут расследовать загадочное исчезновение маленькой девочки, паранормальные случаи и жестокие убийства. Сериал непременно понравится любителям хоррора и детективов.

"Клуб нянек"/ The Baby-Sitters Club

Дата выхода – 3 июля

Жанр – семейный, комедия

Сериал рассказывает о дружбе и приключениях пяти школьниц, которые решают открыть клуб нянек по уходу и присмотром за детьми. Однако этот бизнес окажется не таким простым: героини должны будут преодолевать проблемы взрослых и попадут не в один курьез.

Ханна/ Hanna (2 сезон)

Дата премьеры – 3 июля

Жанр – экшен-драма

Первый сезон сериала "Ханна" вышел в 2018 году. По сюжету девушка Ханна всю жизнь жила в лесах Северной Польши, училась охотиться и выживать под руководством Эрика, в прошлом солдата и наемника. Со временем девушка осознает, что от нее скрывают какую-то тайну, а мир за пределами леса не так опасен, как о нем говорят.

Дивный новый мир/ Brave New World

Дата выхода – 15 июля

Жанр – фэнтези, драма

Сериал расскажет о далеком будущем, когда в Лондоне общество поделилось на касты. Все проблемы людей решаются благодаря наркотикам, изготовленными учеными. И вся система может потерпеть крах, когда двое жителей города попадают за его пределы.

"Проклятая"/ Cursed

Дата выхода – 17 июля

Жанр – фэнтези, приключения, драма

Приключенческий фэнтези сериал основан на знаменитой легенде о Короле Артуре, рассказанной от имени молодой героини Нимуе, обладающей таинственным даром. По сюжету сериала, девушка отправляется в опасное путешествие в поисках Мерлина. Ее напарником становится наемник Артура, который также будет иметь миссию – доставить чародею древний меч.

"Алиенист: Ангел тьмы"/ The Alienist: Angel of Darkness (2 сезон)

Дата премьеры –19 июля

Жанр – детектив, драма

Второй сезон популярного психологического триллера "Алиенист: Ангел тьмы" рассказывает о комиссаре полиции Саре Говард, которая вместе с психиатром Ласло и репортером Джоном будут расследовать ужасающие преступления загадочного и жестокого преступника.

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