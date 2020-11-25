Сериал "Вызов" о работе спасателей покорил украинцев: где смотреть все серии онлайн

На телеканале "Украина" показали захватывающий сериал "Вызов", который рассказывает о работе и жизни украинских спасателей.

Лента состоит из 40 серий. В основе каждого эпизода – реальные жизненные ситуации и операции спасения. OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал и где смотреть все серии онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сериале "Вызов" зрители увидят катастрофы, героические спасения, аварии, а также алгоритм действий сотрудников спасательных служб. Проект рассказывает истории различных героев, которых спасают работники ГСЧС. По словам авторов, это не только художественное отображение различных жизненных ситуаций, но и руководство, как действовать, попав в беду и как избежать подобных проблем.

За время съемок творческая команда проекта "устроила" около 20 пожаров и взрывов, покорила с десяток крыш домов, кранов, работала на полях, в болотах и ​​штольнях. В одной из серий рассказывают историю спасения с помощью вертолетов. Кроме того, в сериале показали несколько масштабных ДТП и 10 историй, отснятых на воде, с задействованной специальной техникой – 20 спасательными катерами. Но самой сложной и дорогой для съемочной группы стала сцена обвала в метро. Все потому, что за время существования столичного метрополитена его управление не позволило ни одной киносъемки.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Алена Завгородняя, ​​Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Тамара Морозова, Евгения Нечипоренко, Михаил Кришталь.

Каждый из них примерил на себя образ спасателя: пожарного, пиротехника, альпиниста, кинолога, водолаза, психолога или парамедика. А рядом с профессиональными актерами в кадре работали настоящие сотрудники ГСЧС.

Сериал "Вызов" транслируется по будням, с понедельника по четверг на телеканале "Украина" в 17:10. Ежедневно на экраны выходят по две серии. Повторы можно посмотреть в пятницу в 09:30. Помимо телевизионных показов, серии также выходят на видеохостинге YouTube.

Сериал "Вызов" 1 серия: смотреть онлайн эпизод "Женский день"

Сериал "Вызов" 2 серия: смотреть онлайн эпизод "Заложники метро"

Сериал "Вызов" 1 серия: смотреть онлайн эпизод "Под завалами"

Сериал "Вызов" 1 серия: смотреть онлайн эпизод "Отцы и дети"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снимут сериал про космос для французского канала.