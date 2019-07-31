Сериал "Властелин колец": когда выйдет, трейлер, смотреть онлайн

В 2020 году на экраны выходит сериал "Властелин колец" от студии Amazon. Сериал основан на произведениях Дж. Р. Р. Толкина, однако снимается он по оригинальному сценарию, а не по книгам писателя.

О чем сериал?

Сериал "Властелин колец" от студии Amazon выйдет на экраны в декабре 2020 года. Предполагается, что в сериале будет несколько сезонов, посвященных событиям, предшествующим истории, рассказанной в "Братстве кольца".

Вероятно, в сериале будет 5 сезонов, однако эта информация на данный момент не является точной: количество серий будет зависеть от того, насколько тепло поклонники творчества Профессора примут новую экранизацию.

В настоящий момент студия заявляет о беспрецедентных мерах, предпринятых для того, чтобы избежать утечки информации со съемочной площадки. Однако уже известно, что первый сезон скорее всего будет посвящен молодости Арагорна и его истории до того момента, как он смог обрести титул правителя королевства. Сериал будет иметь оригинальный сюжет, который не описывался Толкиным ни в одной из книг.

Когда выйдет сериал "Властелин колец"?

Скорее всего, сериал выйдет на экраны в 2020 году. Однако создатели проекта заявляют, что к этому моменту могут не успеть закончить работу над первым сезоном. Если съемки затянутся, то премьера будет перенесена на 2021 год.

Кто снимает сериал "Властелин колец"?

Съемки сериала начнутся уже скоро: в августе 2019 года. Основные сцены "Властелина колец" будут сниматься в Шотландии.

Бюджет сериала составляет 1,5 миллиард долларов, поэтому действие на экране обещает быть масштабным. Будущее шоу может стать самым дорогостоящим сериалом за всю историю кино, обогнав легендарную "Игру престолов".

Над сценарием сериала работают авторы "Стартрек: Бесконечность" Джей Ди Пейн и Патри МакКей. Также над проектом трудится Брайан Когман, принимавший участие в создании "Игры престолов".

Работу над сериалом возглавит Хуан Антонио Байон: он будет выполнять роль продюсера. О том, кто станет режиссером "Властелина колец", пока не сообщается. По слухам, режиссером должен стать Питер Джексон. Однако есть и другая версия: скорее всего, первые серии будет снимать именно Байон.

Актерский состав сериала "Властелин колец"

Студия пока не делала заявлений о том, кто будет сниматься в сериале "Властелин колец". Однако известно, что Иэн Маккеллен, исполнивший Гэндальфа, уже изъявил намерение вернуться к роли, в которую он успел хорошо вжиться. Однако в недавнем интервью актер заявил, что предложений об участии в проекте ему еще не поступало.

Трейлер сериала "Властелин колец"

Трейлер к будущему сериалу пока не выпущен. Ожидать его следует ближе к премьере первой серии. Однако в сети появилось видео, где рассказывается о производственной команде, которая будет работать над проектом.

"Знакомьтесь с нашим Братством", – говорится в подписи к видеозаписи.

Где посмотреть сериал "Властелин колец"

Сериал будет выходить на сервисе Amazon Prime. В русской и украинской озвучке его можно будет посмотреть на сайтах легального видеоконтента по подписке.

Интересные факты о сериале "Властелин колец"

Студия Amazon очень боится утечки информации о сценарии сериала. По этой причине сценаристы работают в засекреченном месте, доступ в которое можно получить только по отпечаткам пальцев. Для дополнительной безопасности у дверей комнаты в течение круглых суток дежурит охрана.

В Твиттере студии для поклонников творчества Толкина, с нетерпением ожидающих выхода сериала, опубликована карта Средиземья. Фанаты определили, что на карте изображена равнина Рохан. Это позволяет сделать вывод о том, что действие сериала будет разворачиваться в период Второй Эпохи, когда создавались легендарные Кольца Всевластия.

Студия запустила сайт с интерактивной картой вымышленного мира, которая в настоящее время не активна. Скорее всего, совершить виртуальное путешествие по Средиземью можно будет только после выхода первой серии "Властелина колец". Карта периодически дополняется, заставляя зрителей гадать о событиях грядущего сериала.

Интересно, что проект задумывается как конкурент "Игре престолов". Создатели надеются, что шоу сможет привлечь внимание большей аудитории, чем экранизация произведений Джорджа Мартина.

Для создания сериала будет точно воссоздана прославившаяся на весь мир деревня хоббитов.

Фанаты Толкина полагают, что главным действующим лицом сериала, персонажем, который будет связывать события воедино, может стать Саурон. Ведь именно с ним напрямую связаны события, произошедшие в Средиземье во Вторую эпоху. Не исключено, что в сериале будет показано, как Саурон превратился в мировое зло.

Предполагается, что сериал будет охватывать сразу несколько временных линий.

Создатели заявляют, что им важно создать сценарий, который будет понятен даже людям, не знакомым с творчеством Толкина.

Выход сериала "Властелин колец" обещает стать настоящей сенсацией и подарком как для поклонников творчества Толкина, так и для людей, которые с замиранием сердца следили за шоу "Игра престолов".

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