Сериал "Цвет страсти" на СТБ стал хитом в Украине: будет ли второй сезон

Телеканал СТБ анонсировал съемки второго сезона нашумевшей мелодрамы "Цвет страсти", которые состоятся в Киеве. В СМИ также назвали примерную дату выхода новых эпизодов – ноябрь 2021 года.

О продолжении сериала сообщили на официальном сайте СТБ. Недавно первый сезон сериала "Цвет страсти" покорил украинских зрителей. На экран вышло 24 эпизода, которые рассказывали о непростой жизни девушки по имени Даша. Она находит любовь своей жизни, но сталкивается с множеством сложных препятствий на пути к счастью. Читайте также на OBOZREVATEL, где смотреть все серии первого сезона онлайн (видео находится в конце страницы).

Режиссером проекта является постановщик Дмитрий Гольдман. Производством телепроекта занимается компания Art Forms production по заказу телеканала СТБ.

Юрий Фелипенко

Дарья Легейда

Екатерина Тышкевич

Екатерина Варченко

Анна Сердюк

Полина Калмыкова

Молодую и наивную девушку Дашу обвиняют в убийстве, которого она не совершала. Она попадает под следствие и знакомится с молодым следователем Андреем Потапенко. Ознакомившись с делом, следователь задается целью добиться справедливости и освободить невиновного человека.

Спустя некоторое время следователь и подозреваемая влюбляются друг в друга. Потапенко был помолвлен и испугался новых чувств. Семья уговаривает его отказаться вести это дело и девушку приговаривают к 10 годам тюремного заключения.

Андрею это не дает покоя и он хочет все исправить, однако Даша его уже вычеркнула из своей жизни. Теперь главная ее цель – ожесточенная борьба за справедливость.

Премьера 1 сезона ленты "Цвет страсти" состоялась на канале СТБ 23 ноября 2020 года. Всего на экраны вышло 24 эпизода.

Посмотреть все серии онлайн после телевизионного показа можно на сайте телеканала по ссылке. Также все эпизоды доступны для просмотра на страницах сервиса TELEPORTAL. На видеохостинге YouTube все серии "Цвет страсти" полностью пока не опубликованы, пока зрители могут увидеть лиш их краткое содержание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 декабря на телеканале Новый канал состоялась нашумевшая премьера сериала "Перші ластівки. Zалежні". Читайте также о том, чем закончился первый сезон "Перших ластівок" и где посмотреть онлайн все серии онлайн.