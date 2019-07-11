Сериал Сваты-7: где смотреть онлайн, актеры, фото, трейлер

"Сваты" – это российско-украинский телесериал, который пользуется огромной популярностью на территории СНГ.

Всего было отснято 6 сезонов, студия "Квартал 95" даже приступила к съемкам 7 сезона, но в 2017 году СБУ запретила въезд в Украину одной из главных звезд проекта Федору Добронравову, из-за чего производство сильно замедлилось.

Однако в марте 2019 года суд отменил запрет для Добронравова, а позже разрешил телеканалу 1+1 трансляцию 6 сезона.

Повзрослевшая Женя из "Сватов" Кадр из 6 сезона

Когда выйдет 7 сезон "Сваты"?

Точная дата выхода до сих пор неизвестна, но режиссер Андрей Яковлев пообещал, что все проволочки, связанные с политической обстановкой, оперативно решаются в настоящий момент, и сериал точно получит зеленый свет в 2020 году. Работа над ним идет полным ходом.

О чем сериал "Сваты"?

Женя – очаровательная и очень умная девочка, родители которой, Маша и Максим, отправляются в длительный итальянский отпуск. Они, конечно же, не могут оставить свою дочь в одиночестве, поэтому вызывают на помощь бабушек и дедушек. Сватам предстоит не только совместно заботиться о смышленой внучке, но и пытаться поладить между собой. Кажется, это будет очень и очень непросто…

Со временем отношения между персонажами развиваются, становятся глубже и теплее, а главная героиня Женечка растет прямо на глазах привязавшихся к ней зрителей. Это сериал о семейных ценностях, крепкой дружбе, доброте и здоровом юморе. В нем отсутствует политическая пропаганда и какая-то негативная сторона в принципе. Вероятно, именно поэтому эта история так крепко полюбилась людям.

О чем будет 7 сезон сериала "Сваты"?

В 2017 году было решено снимать новый сезон сериала в Беларуси, чтобы и российские, и украинские актеры смогли принять участие с одинаковым комфортом и без всяких рисков. Съемочной команде удалось отснять целых пять эпизодов прежде, чем проект снова оказался под вопросом. Тогда они успели подогреть интерес поклонников тремя спойлерами:

Один эпизод сезона полностью посвящен юности Валентины. Героев ждет необычное путешествие и не куда-нибудь, а в прошлый век. Женечка, наконец-то, выйдет замуж.

Однако недавно представители сериала "Сваты" заявили, что отснятые материалы не будут использованы в новом сезоне, и все эпизоды будут сниматься с нуля. Отчасти поэтому дату премьеры снова отсрочили.

Режиссер Андрей Яковлев сказал, что его целью является полная смена концепта шоу. После столь длительного перерыва это единственный способ вдохнуть в сериал новую жизнь и сделать его только лучше, а не испортить. Актеры полностью согласны с этим решением.

Приключения в большом городе – это единственное, что известно о сюжете седьмого сезона "Сватов". Все остальное держится в большом секрете. Всем участникам съемочного процесса запрещено обсуждать сценарий или как-то афишировать происходящее на площадке.

Где смотреть сериал "Сваты"?

Как и прежде, сериал можно будет посмотреть на YouTube. Также он появится на Кинопоиске и будет доступен по подписке.

Здесь можно посмотреть все серии "Сваты" онлайн:

О телевизионных трансляциях пока что ничего неизвестно.

Кто снимал "Сваты"?

Руководит проектом, как и прежде, режиссер Андрей Яковлев ("Сваты" и "Слуга народа"). Михаил Савин ("Слуга народа", "Вы все меня бесите", "Новогодние сваты") одновременно занимает и режиссерское кресло, и должность главного сценариста.

Актерский состав

Несмотря на то, что с премьеры шестого сезона прошло уже целых шесть лет, актеры с удовольствием согласились принять участие в съемках новых серий. Все любимцы публики вернутся к своим образам, актерский состав остается практически неизменным, что не может не радовать преданных поклонников.

В сериале точно появятся Федор Добронравов (Иван Будько), Татьяна Кравченко (Валюха), Людмила Артемьева (Ольга Беркович), Александр Феклистов (Александр Беркович), Анна Кошмал (Женечка Ковалева), и многие другие.

Трейлер "Сваты" 7 сезон

Пока что создатели "Сватов" не порадовали своих преданных поклонников новым трейлером, но, говорят, это случится уже совсем скоро. Поэтому пока можно занять себя просмотром самых лучших и смешных моментов шестого сезона.

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