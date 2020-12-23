Сериал "Спалах": где смотреть все серии онлайн

25 ноября в Украине стартовал показ нашумевшего сериала "Спалах". В нем рассказывают об эволюции разных сфер культуры и ее современных героях.

Для документальной картины отсняли более 100 интервью. Его главными героями стали такие известные артисты как Monatik, Влад Яма, Потап, Андрей Данилко и многие другие. Подробней о киноленте – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

О чем сериал "Спалах"

Документальный сериал будет состоять из 10 серий, которые будут выходить на YouTube-канале "СЛУХ". Сериал создали при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Первая серия – это история о новом украинском фолке. Он прошел долгий путь на большую сцену. Сотни лет фолк существовал в селах, где песни, знания о народном вокале и изготовление народных инструментов передавались из поколения в поколение.

Вторая серия – это история о новой украинской комедии. В ней расскажут, как менялись комедийные форматы за годы независимости, существует ли украинский стендап, что происходит с YouTube-форматами и есть ли вообще такое явление, как украинская комедия.

Третья серия – это история о новой украинской рейв-культуре. О ней ходят легенды. Якобы Киев – новый Берлин, а вспышка рейвов в Украине произошла из-за Революции Достоинства. Но пока иностранные журналисты придумывают эти мифы, украинская электронная сцена завоевывает популярность по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали тизер к новой украинской комедии "Звезды по обмену". В главных ролях появятся артисты Оля Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома).