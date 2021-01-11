Сериал 'Сильная женщина': о чем лента и где смотреть

На телеканале "Украина" в воскресенье, 10 января, прошел показ нашумевшего украинского сериала "Сильная женщина". Его также можно посмотреть на официальном YouTube-канале.

Режиссером картины является Евгений Сологанов. Так, в киноленте снялись многие известные актеры. Подробней о "Сильной женщины" – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женя считает, что у нее прекрасная семья: любящий муж Леонид, замечательный ребенок. Но несколько лет назад главная героиня с трудом простила Лене измену, и ей казалось, что все это в прошлом.

Вдруг Женя узнает, что Леня обманул ее доверие. Женщина не знает, стоит ли опять простить мужа.

Неожиданно Леня попадает под подозрение полиции, его обвиняют в убийстве. И Женя понимает, что сначала надо спасти мужа от несправедливого обвинения, а уже потом думать, как строить свою жизнь дальше.

В главных ролях ленты снялись такие актеры как Светлана Смирнова-Марцинкевич, Александр Константинов, Анна Попова, Станислав Тикунов, Елена Дудич, Ирина Малыгина и Анна Розстальная.

Отметим, что премьера сериала состоялась в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали первый тизер к популярному сериалу "Секс в большом городе", который снова возвращается на экраны. Дата премьеры пока неизвестна.