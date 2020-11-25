Сериал "Сестра Рэтчед" от Netflix: о чем он и где смотреть все серии онлайн

Сериал "Сестра Рэтчед" (Nurse Ratched) до ноября 2020 был самым популярным на стриминговий платформе Netflix в текущем году. Лента покорила миллионы пользователей по всему миру и молниеносно завоевала популярность зрителя.

Так, картина снята по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". В центре сюжета – история молодой девушки, которая превратилась в беспощадного монстра, наводящего страх на пациентов психиатрической больницы. Подробнее о содержании сериала, а также где смотреть все серии "Сестра Рэтчед" онлайн –в материалеOBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

События сериала происходят в 1947 году. По сюжету, медесестра Милдред Рэтчед, спасшая сотни жизней на войне, приезжает в северную Калифорнию и устраивается в психиатрический госпиталь в небольшом городке Люсиа.

Милдред водит симпатичную машину бирюзового цвета, носит идеально скроенные костюмы и шляпки, не терпит грязи. Несмотря на идеальный внешний образ, Рэтчед оказывается травмированной женщиной, склонной к агрессии и жестокости. Ее шеф – доктор Ганновер, приверженец лоботомии как метода лечения пациентов – проводил эксперименты над пациентами. Но даже он удивился, насколько хладнокровной является симпатичная внешне медсестра.

Впоследствии женщина превращается в страшного человека и начинает получать удовольствие от страданий пациентов. Постепенно она захватывает власть в больнице в свои руки.

Создателем сериала стал Райан Мерфи, известный также по популярной ленте "Американская история ужасов".

Главную роль – медсестры Милдред Рэтчед – исполнилаамериканская актриса Сара Полсон. Также в ленте снялись Шэрон Стоун, Джуди Дэвис, Синтия Никсон, Джон Джон Брионс, Финн Уиттрок, Чарли Карвер, Гарриет Сэнсом Харрис, Хантер Пэрриш, Аманда Пламмер, Кори Столл и другие.

Все серии американской драмы "Сестра Рэтчед" были представлены на официальной сайте платформы Netflix. На других цифровых площадках, а также на видеохостинге YouTube эпизоды не публикуются из-за соблюдения требований правообладателя.

Чтобы посмотреть все серии "Сестра Рэтчед" – перейдите по ссылке.

Смотрите также официальный трейлер сериала:

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