Сериал "Секс, Інста і ЗНО": тизер вызвал ажиотаж в сети

София Ковнир Кино 15:44, 30.10.2020 Обновлено: 15:44, 30.10.2020

В сети появился тизер украинского сериала "Секс, Інста і ЗНО", режиссером которого стал Антонио Лукич.

Соответствующее видео опубликовали на Youtube-канале. 12-серийный сериал выйдет уже 25 ноября на 1+1 Video (ролик можно посмотреть ниже).

В сериале показывают жизнь украинских подростков, которые учатся в старших классах и готовятся к экзаменам.

Согласно сюжету, главная героиня претендует на место президента школы, но ее конкурентка находит компромат, который переворачивает жизнь девушки с ног на голову – она ведет Instagram-аккаунт, куда выкладывает свои откровенные фото.

Тизер украинского сериала "Секс, Інста і ЗНО"
24 канал

В сети тизер вызвал ажиотаж. Украинцы ждут не дождутся выхода нашумевшего сериала.

"Уже не могу дождаться! Кажется, будет очень крутой сериал", "Хочу уже посмотреть!", "Тизер очень порадовал! Жду с нетерпением", "Круто! Не знаю на что похоже, но жду уже первые серии!", – пишут в комментариях под роликом.

Как сообщал OBOZREVATEL, стриминговый портал Netflix презентовал официальный трейлер четвертого сезона сериала "Корона", который повествует о жизни британской королевской семьи.

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