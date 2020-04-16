Сериал "Рикошет": где смотреть все серии онлайн и о чем он рассказывает

6 апреля в сети состоялась премьера криминальной драмы "Рикошет", которая с первых серий завоевала популярность среди зрителей.

"Рикошет" вышел на канале НТВ, а также ежедневно по буднях серии публикуются и на видеохостинге YouTube. OBOZREVATEL предлагает смотреть все серии "Рикошет" и рассказывает, о чем этот сериал.

Сериал "Рикошет"

О чем сериал "Рикошет"

По сюжету сериала, 20 лет назад главного героя Дениса официально похоронили. Долгое время он прятался, не выдавая себя ни при каких обстоятельствах.

"Воскреснуть" Дениса заставляет смерть родителей. Чтобы достойно их похоронить, "последний герой" лихих 90-х возвращается в родной город Анинск с новым именем, новым лицом и новыми документами.

Он сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем. Он остается, чтобы защитить сестру Нику от угрожающей ей опасности. А заодно и разобраться с разгулявшейся преступностью.

Сериал "Рикошет" Аргументы и Факты

Сериал "Рикошет": кто снимался

Роли в сериале "Рикошет" исполнили популярные российские актеры: Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Сергей Шнырев, Петр Рыков, Ингрид Олеринская, Виктория Заболотная, Григорий Зельцер, Елена Муравьева, Константин Адаев, Данила Якушев.

"Рикошет": где смотреть все серии онлайн бесплатно

Всего на экраны выйдут 16 серий "Рикошета". В настоящее время зрителям показали уже 14 эпизодов. Последние серии сериала "Рикошет" выйдет в эфир телеканала НТВ в четверг, 16 апреля в 21:00.

Сериал "Рикошет" 1RRE

Помимо телевизионного показа серии также публикуют на платных онлайн-сервисах и на видеохостинге YouTube (с незначительной задержкой). В настоящее время на YouTube-канале НТВ опубликованы 14 эпизодов, которые можно посмотреть, перейдя по этой ссылке.

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