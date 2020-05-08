Сериал "Предвзятое отношение": где смотреть все серии онлайн

На украинском телевидении транслируется новый сериал "Предвзятое отношение". Это детективная драма, премьера которой состоялась на телеканале СТБ 4 мая 2020 года.

В главных ролях сыграли Ольга Радчук и Сергей Фролов. OBOZREVATEL предлагает узнать, о чем сериал и где смотреть все серии "Предвзятое отношение" онлайн (видео размещено в конце материала).

Ольга Радчук и Сергей Фролов в сериале "Предвзятое отношение" кадр сериала

"Предвзятое отношение": о чем сериал

Сюжет сериала построен вокруг непростой судьбы бывшей следовательницы Натальи Горенко, которая в силу жизненных обстоятельств переквалифицировалась в патрульную.

Всю свою жизнь она стремилась продвинуться по карьерной лестнице, и ей это удалось, но непростой ценой. Так, однажды ее сын Илья, совершивший преступление, попал за решетку, и Наталья, будучи влиятельной следовательницей, принципиально не стала его "отмазывать".

Главная героиня сериала "Предвзятое отношение" Наталья Горенко кадр сериала

кадр сериала

Сын после такого поступка матери отрекся от нее и навсегда ушел из ее жизни. Ушел от Натальи и ее любимый муж Степан, который вместе с ней работал судмедэкспертом.

Но ситуация резко меняется после того, как Илья оказывается убитым. Бывшим супругам предстоит найти убийцу сына и наказать его, и отношения между ними меняются.

"Предвзятое отношение": где смотреть все серии онлайн

Первый сезон сериала "Предвзятое отношение" состоит из восьми серий, которые транслировались на СТБ с 4 по 7 мая (в день показывают по две серии).

Помимо телевизионного показа, сериал также публикуется на официальном сайте телеканала СТБ. Также серии есть на видеохостинге YouTube.

Смотреть все серии "Предвзятое отношение" можно по этой ссылке.

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