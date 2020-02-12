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12 февраля • обновлено в 18:38
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Сериал "Полдарк": смотрите историческую драму на ObozTV

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Британский исторический телесериал "Полдарк" в марте выйдет в эфире телеканала ObozTV. Сериал снят по мотивам одноименной серии романов писателя Уинстона Грэхема.

Графство Корнуолл, 1790 год. Офицер британской армии Росс Полдарк возвращается с войны и узнает, что его отец скончался, давняя возлюбленная Элизабет обручилась с его кузеном Фрэнсисом, а семейное владение пришло в упадок.

Росс собирается помочь обнищавшим жителям Корнуолла воскресить старую отцовскую шахту, на которой трудится добрая половина близлежащей деревни. Контроль над шахтой намеревается получить Джордж Уорлегган, беспринципный и алчный соперник Полдарка.

У Росса ничего не осталось, кроме благородства и мужества, но этого достаточно, чтобы начать строить свою жизнь заново. Полдарк чувствует себя полным сил вернуть свое наследство и былое уважение.

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