Сериал "Перевал Дятлова" вызвал ажиотаж в сети: где смотреть все серии онлайн

В сети презентовали остросюжетный сериал "Перевал Дятлова", который вызвал ажиотаж у зрителей.Историческая драма основана на реальных событиях, произошедших в 1959 году в уральских горах с группой советских студентов под руководством Игоря Дятлова.

В сериале реконструировали поход группы к заснеженным вершинам и рассказывают о следственных действиях КГБ. Лента состоит из 8 серий. OBOZREVATEL рассказывает, где можно посмотреть все серии "Перевал Дятлова" онлайн, а также публикует подробности о нашумевшей картине (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Знаменитую историю о советских студентах, погибших в горах Урала, зрителям показали с двух сторон. Первая сюжетная линия посвящена самому восхождению группы под руководством Игоря Дятлова. Параллельно разворачивается другая сюжетная линия – расследование дела майором КГБ Олегом Костиным.

В 1959 году группа студентов отправилась в поход в Уральские горы. Они стартовали в конце января и 12 февраля должны были отправить телеграмму в спортклуб с конечной точки маршрута, однако так и не вышли на связь. В ходе поисковых работ на горе Холатчахль удалось обнаружить палатку, а позднее и тела "дятловцев". Погибли девять из десяти участников похода: один из них из-за болезни сошел с маршрута в начале пути. Следственной группе во главе с Костиным предстоит разобраться в причинах трагедии.

Нечетные серии посвящены расследованию, а четные – описывают историю похода.

В сериале снялись: Мария Луговая, Петр Федоров, Владимир Симонов, Егор Бероев, Павел Ворожцов, Алексей Вертков, Алексей Бардуков, Ирина Лукина, Иван Мулин и другие.

Студентов из группы Игоря Дятлова сыграли молодые актеры, имеющие сходство с прототипами.

Новые эпизоды "Перевала Дятлова" выходят с понедельника по четверг на телеканале ТНТ в 21:00 по киевскому времени. Спустя несколько дней после телевизионного показа, серии публикуются в бесплатном доступе на YouTube. Сейчас на видеохостинге опубликованы первая и вторая серии. Все серии "Перевал Дятлова" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ.

"Перевал Дятлова" 1 серия: смотреть онлайн

"Перевал Дятлова" 2 серия: смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к сериалу "Перевал Дятлова" исполнили украинская певица MARUV и TikTok-блогер Даня Милохин – они записали кавер на советскую песню "Есть только миг". В сети негативно отреагировали на такую коллаборацию – пользователи раскритиковали артистов и отметили, что исполнители "испортили музыкальный шедевр".