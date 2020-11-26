Сериал "Перевал Дятлова": в сети сравнили реальных героев истории с актерами ленты

София Ковнир Кино 17:36, 26.11.2020

В сети опубликовали несколько фото актеров из нашумевшей исторической драмы "Перевал Дятлова" и сравнили их с прототипами реальных героев.

Соответствующие снимки появились в Telegram-канале "Русское кино в топе" (их можно посмотреть ниже).

Как стало известно, родственники реальных прототипов подписали все разрешения на использование их фамилий и семейных биографий в сериале.

Документы подписали сестра Игоря Дятлова, адвокат Фонда памяти Дятлова, а также наследники Юрия Дорошенко и Рустема Слободина.

Как выглядят актеры и прототипы их героев
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Как выглядят актеры и прототипы их героев
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Как выглядят актеры и прототипы их героев
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Как выглядят актеры и прототипы их героев
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Как выглядят актеры и прототипы их героев
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Как выглядят актеры и прототипы их героев
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Как выглядят актеры и прототипы их героев
Telegram-канал "Русское кино в топе"
Как выглядят актеры и прототипы их героев
Telegram-канал "Русское кино в топе"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Ирина Касамара, которая сыграла в сериале "Перевал Дятлова" роль Людмилы Дубининой, призналась, что испытывала страх перед съемками.

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