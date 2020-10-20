Сериал "Перевал Дятлова" с новой версией трагедии покажут на Женевском фестивале

С 6 по 15 ноября состоится Женевский кинофестиваль, в конкурсной программе которого будет показан новый драматический российский сериал "Перевал Дятлова".

Так, кинокартина посвящена трагической гибели студентов, отправившихся в поход на лыжах в Свердловской области в 1959 году. При работе над сериалом кинематографисты использовали закрытые материалы дела, а также получили доступ к материалам доследственной проверки 2000-ых годов и дневникам погибших студентов. Такими подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба телеканала "ТНТ".

Кадр из сериала "Перевал Дятлова" пресс-служба "ТНТ"

Отмечается, что в кинокартине не обойдется без мистики, но все же главное, чем руководствовались создатели при работе над сериалом – это стараться быть ближе к правде. К слову, режиссером и продюсером "Перевала Дятлова" выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович, а сценаристом – Илья Куликов.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова" пресс-служба "ТНТ"

Кадр из сериала "Перевал Дятлова" пресс-служба "ТНТ"

Кадр из сериала "Перевал Дятлова" пресс-служба "ТНТ"

Напомним, 23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута – поселка Вижай – 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова" пресс-служба "ТНТ"

Спустя 60 лет этим делом занялась генпрокуратура РФ, из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли туристы, привлекли специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Читайте на OBOZREVATEL главные версии таинственной гибели группы Дятлова, а также паранормальные версии смерти туристов.