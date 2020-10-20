Сериал "Перевал Дятлова" с новой версией трагедии покажут на Женевском фестивале

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
1,4 т.
Кадры из сериала 'Перевал Дятлова'

С 6 по 15 ноября состоится Женевский кинофестиваль, в конкурсной программе которого будет показан новый драматический российский сериал "Перевал Дятлова".

Так, кинокартина посвящена трагической гибели студентов, отправившихся в поход на лыжах в Свердловской области в 1959 году. При работе над сериалом кинематографисты использовали закрытые материалы дела, а также получили доступ к материалам доследственной проверки 2000-ых годов и дневникам погибших студентов. Такими подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба телеканала "ТНТ".

Кадр из сериала "Перевал Дятлова"

Отмечается, что в кинокартине не обойдется без мистики, но все же главное, чем руководствовались создатели при работе над сериалом – это стараться быть ближе к правде. К слову, режиссером и продюсером "Перевала Дятлова" выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович, а сценаристом – Илья Куликов.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Кадр из сериала "Перевал Дятлова"
Кадр из сериала "Перевал Дятлова"

Напомним, 23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута – поселка Вижай – 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто.

Кадр из сериала "Перевал Дятлова"

Спустя 60 лет этим делом занялась генпрокуратура РФ, из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли туристы, привлекли специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Читайте на OBOZREVATEL главные версии таинственной гибели группы Дятлова, а также паранормальные версии смерти туристов.

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