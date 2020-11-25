Сериал "Перевал Дятлова" 7 серия: где смотреть онлайн и дата выхода

Седьмая серия нашумевшей исторической драмы "Перевал Дятлова" выйдет в среду, 25 ноября на телеканале ТНТ. Новый эпизод зрители смогут увидеть в 21:00 по киевскому времени.

Эта серия "Перевала Дятлова" расскажет о расследовании загадочной смерти группы студентов в Уральских горах. Подробнее о содержании эпизода, а также где смотреть онлайн 7 серию "Перевал Дятлова" – далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сериал "Перевал Дятлова": где смотреть онлайн . ТНТ

"Перевал Дятлова": 7 серия описание

В 1959 году группа студентов отправилась в поход в Уральские горы. Они стартовали в конце января и уже в первых числах февраля с ними полностью оборвалась связь. В ходе поисковых работ на горе Холатчахль обнаружили палатку, а позднее и тела "дятловцев". Погибли девять из десяти участников похода: один из них из-за болезни сошел с маршрута в начале пути. Следственная группа во главе с майором КГБ Костиным разбирается в причинах трагедии.

В седьмой серии майор Костин хочет закончить историю с группой Дятлова. Ему становится известно про уголовников, которые пустились в бега и он пытается разобраться, могли ли они встретить группу Дятлова и расправится с ней? Вместе с тем, Костин принимает решение на чистоту поговорить с Катей и рассказать о своих чувствах к ней.

Майор КГБ Олег Костин в сериале "Перевал Дятлова". ТНТ

Сериал "Перевал Дятлова": актеры

В сериале снялись: Мария Луговая, Петр Федоров, Владимир Симонов, Егор Бероев, Павел Ворожцов, Алексей Вертков, Алексей Бардуков, Ирина Лукина, Иван Мулин и другие.

"Перевал Дятлова" 7 серия: где смотреть онлайн

Сериал "Перевал Дятлова" выходит в эфир с понедельника по четверг на российском телеканале ТНТ. Новые серии транслируют в 21:00 по Киеву (22:00 по Москве).

Помимо телевизионного показа, посмотреть седьмую серию "Перевала Дятлова" можно на официальном сайте ТНТ по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к сериалу "Перевал Дятлова" исполнили украинская певица MARUV и TikTok-блогер Даня Милохин – они записали кавер на советскую песню "Есть только миг". В сети негативно отреагировали на такую коллаборацию – пользователи раскритиковали артистов и отметили, что исполнители "испортили музыкальный шедевр".