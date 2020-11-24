Сериал 'Отыграть назад': чем известна популярная картина и где смотреть все серии онлайн

На канале НВО вышел долгожданный мини-сериал "Отыграть назад", в главной роли которого появилась Николь Кидман.

Картина представлена создателями известных сериалов "Большая маленькая ложь" и "Птичий короб". Подробней о 6-серийной драме – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

В сериале рассказывается история о семейном психотерапевте Грейс Фрейзер, которая живет в прекрасных условиях. У нее есть любящий муж Джонатан (Хью Грант), талантливый сын и отец-миллионер.

Главная героиня дает советы парам и одиноким людям, основываясь на своей 20-летней практике и личном семейном опыте.

Так, на одном из заседаний школьного совета Грейс знакомится с мамой нового ученика – художницей Еленой Альварес (Матильда Де Анхелис).

Во время встречи Елена кормит грудью маленькую дочь, и местные богатые дамы думают, что это агрессивный жест. В следующий раз Грейс встречает Елену на школьном благотворительном вечере – там она плачет в туалете и убегает с вечеринки.

Грейс предлагает ей свою помощь, но Елена отказывается. После этого они больше не увидятся, так как на следующий день сын художницы найдет в студии ее изувеченное тело.

В этот же момент исчезает муж главной героини. Идеальная жизнь Грейс начинает рушиться, когда она поняла, что ее супруг изменял ей с Еленой. И теперь он стал главным подозреваемым по делу.

Главный режиссер мини-сериала Сюзанна Бир в этой картине показала холодный и мрачный Нью-Йорк. "Отыграть назад" отличается от всех сериалов тем, что главные свидетели происходящих событий – дети. Они находят трупы, видят отцов с неизвестными женщинами, прячут улики и многое другое.

Отметим, что сериал основан на романе Жан Ханфф Корелитц "Ты должна была знать". Кроме того, премьера должна была состояться 10 мая, но из-за пандемии ее перенесли на октябрь 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Ход королевы" стал самым популярным художественным мини-сериалом на платформе Netflix – за первые 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.