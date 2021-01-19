Сериал "Острые козырьки" закроют после шестого сезона

Создатели популярного британского сериала "Острые козырьки" объявили о съемках шестого сезона ленты, который станет последним.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на создателя и сценариста ленты Стивена Найта. Он рассказал, что на данный момент уже идут съемки финальных эпизодов. По словам Найта, 6-й сезон станет лучшим и приведет в восторг поклонников "Острых козырьков".

"Сериал возвращается эффектно! После вынужденной задержки съемок из-за пандемии коронавируса, мы обнаружили, что наша семья подвергается крайней опасности, ставки еще никогда не были так высоки. Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам", – приводит издание слова Найта.

Подтвердил окончание проекта и исполнительный продюсер "Острых козырьков" Кэрин Мэндабах.

"Шестой сезон знаменует собой завершение грандиозной истории, которая очаровала аудиторию с момента своего начала в 2013 году", – сказал он.

"Острые козырьки" – британский криминальный драматический сериал, повествующий о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы.

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