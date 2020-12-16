Сериал "Объятия лжи" вышел на СТБ: о чем он и где смотреть все серии онлайн

Украинский телеканал СТБ презентовал мелодраму "Объятия лжи", которая рассказывает о любви Тимура и Наны, которых страшная тайна разлучила на 20 лет.

Всего на экраны выйдет восемь эпизодов. Сериал транслируется по будням в 20:15. Подробнее о сюжете и где смотреть все серии "Объятий лжи" – в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В центре сюжета – история любви главных героев, которые долгие годы не могли быть вместе. Тимур и Нана расстались 20 лет назад из-за рокового недоразумения. Девушка вышла замуж за нелюбимого, ее супруг Андрей – сын прокурора и бывший друг Тимура. Нана сумела построить карьеру врача. Тимур же остался одиноким. Спустя годы он становится заместителем Андрея, судьба вновь сводит его с Наной и мужчина дает ей понять, что все еще любит ее.

Нана не может ответить взаимностью, хотя и несчастна в браке. Она считает свою жизнь – заточением в золотой клетке. Тимур же, в свою очередь, не знает, что именно удерживает женщину возле Андрея. Оказывается, что она привязана к супругу страшной тайной из его прошлого. Тимур видит, что его любимая несчастна, и помогает ей узнать, что действительно произошло много лет назад.

Алина Сергеева

Дмитрий Ульянов

Александр Кобзарь

Яков Кучеревский

Александр Наумов

Даша Грачева

Анна Адамович

Леся Островская

Ольга Морозова

Ирина Мельник и другие.

Премьера ленты "Объятия лжи" состоялась на канале СТБ 14 декабря 2020 года. Всего на экраны выйдет 8 эпизодов.

Посмотреть все серии онлайн после телевизионного показа можно на сайте телеканала по ссылке. Также все эпизоды доступны для просмотра на страницах сервиса TELEPORTAL. На видеохостинге YouTube пока полностью можно посмотреть первую серию, остальные эпизоды размещены фрагментами.

"Объятия лжи" 1 серия от 14.12.2020: смотреть онлайн краткое содержание

"Объятия лжи" 2 серия от 14.12.2020: смотреть онлайн краткое содержание

"Объятия лжи" 3 серия от 15.12.2020: смотреть онлайн краткое содержание

"Объятия лжи" 4 серия от 15.12.2020: смотреть онлайн краткое содержание

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на телеканале СТБ вышел первый сезон мелодрамы "Цвет страсти", который состоит из 24 серий. Разработчики картины также анонсировали съемки второго сезона.