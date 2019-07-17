Сериал Netflix "Последние цари": смотреть онлайн, трейлер, отзывы

После ошеломительного успеха мини-сериала "Чернобыль" от канала HBO, киноманы с большим интересом отнеслись к новому телесериалу от Netflix под названием "Последние цари", посвященному династии Романовых.

Что о нем известно, где посмотреть "Последние цари" и каковы отзывы зрителей?

Когда состоялась премьера?

Премьера сериала "Последние цари" состоялась 3 июля 2019 года на платформе Netflix, пользователи которой получили возможность посмотреть все шесть эпизодов сразу. Вскоре сериал появился на сайтах онлайн-кинотеатров уже с русской и украинской озвучкой.

О чем сериал "Последние цари" 2019?

Сериал позиционируется как документальный и сочетает в себе сюжет, сыгранный актерами, и комментарии профессиональных историков.

Главными героями являются Романовы, а также приближенные к ним люди. В первой же серии зрители видят свадьбу Николая и Александры Федоровны, коронацию, ходынскую катастрофу, расстрел царской семьи, и так далее. Отдельное внимание уделено Распутину, в том числе его ранней биографии.

Несмотря на огромное количество охваченной информации, нехронологическое повествование путает даже тех, кто хорошо ориентируется в истории Российской Империи. Что тут говорить про человека, который имеет смутное представление о Романовых?

Кто снимал?

Режиссерское кресло занимал Адриан Макдауэлл, на счету которого нет видных работ, но есть премия BAFTA за лучший короткометражный фильм. Многие считали, что данный сериал станет для режиссера настоящим прорывом, но, к сожалению, ничего не вышло.

Сценарий писали малоизвестные и пока что ничем непримечательные Кристофер Белл и Дэн Фейнару, которые работают на компанию Nootopia. Именно она и занималась производством "Последних царей". Основной деятельностью данной компании являются программы для каналов History, CNN и National Geographic, которые, как известно, отличаются высоким качеством.

Неудивительно, что Netflix решил приобрести право на показ нового документального сериала, учитывая послужной список компании Nootopia.

Где посмотреть сериал?

Сейчас сериал доступен как на сервисе Netflix для тех, кто знает английский язык и имеет платную подсписку, там и на многочисленных русскоязычных онлайн-кинотеатрах.

Актерский состав

В сериале нет ни одного известного актера, поэтому их имена ничего не говорят даже самым опытным киноманам с незаурядными вкусами. Тем не менее, главные роли исполнили: Роберт Джек (Николай), Бен Картрайт (Распутин), Сюзанна Херберт (Александра Федоровна), Индре Пткаускайте (Анна Андерсон) и Оливер Димсдейл (Пьер Жильяр).

В рецензиях актерскую игру называют бесталанной, убогой и даже оскорбительной для людей, над чьей историей так бессовестно надругались.

Ляпы сериала "Последние цари" 2019

Сериал "Последние цари" полнится историческими неточностями, которые по-настоящему возмутили зрителей. Если создатели "Чернобыля" отнеслись к изображаемой истории с уважением и изучили все досконально, то сценарная группа "Последний царей" предпочла вообще не заморачиваться с деталями.

Первый ляп, который бросается в глаза, это Санкт-Петербургская соборная мечеть. Она появляется в первой же серии. Дело в том, что возведена она была в 1920 году, а сюжет развивается в 1894 году.

Но если этот момент еще можно упустить из виду, то наличие Мавзолея Ленина на Красной площади в 1905 году действительно вводит в недоумение, ведь тогда вождь пролетариата был жив. Также стоит отметить, что вплоть до 1910 году Кремль был белым, а не красным.

Создатели сериала просто предпочли приобрести современные стоковые фотографии и даже не подумали о таких довольно броских деталях.

Трейлер сериала "Последние цари"

Официальный трейлер к сериалу "Последние цари" не пользуется большой популярностью пользователей. Отметка просмотров не достигла и 500 тыс. Тем не менее, происходящее в нем позволяет оценить и актеров, и визуальную составляющую, и качество съемки.

Вы можете посмотреть трейлер прямо сейчас

Отзывы о сериале "Последние цари"

Русские зрители оказались возмущены такой подачей истории Романовых, что привело к высмеиванию едва ли не каждой сцены. В твиттере по соответствующему тегу можно найти множество смешных картинок по теме.

Но не только пользователи интернета остались недовольны. Например, в британской газете The Guardian сразу после премьеры вышла разгромная статья, посвященная сериалу. Так же информация о киноляпах и критике появлялась на крупных американских информационных сайтах. Словом, ни одного лестного отзыва сериал "Последние цари" не получил. Это всемирно признанный провал.

Единственными плюсами люди называют отличные костюмы и эстетически приятную манеру съемки.

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