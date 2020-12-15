Сериал "Наседка": о чем лента и где смотреть все серии онлайн

На телеканале "Украина" показали повтор популярного сериала "Наседка". Мелодрама состоит из четырех серий.

Лента рассказывает о жизни молодой учительницы, которая полностью отдается своей работе, из-за чего страдает ее личная жизнь. Подробнее о сюжете картины "Наседка", а также где смотреть все серии онлайн – далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сериал "Наседка": сюжет и актерский состав

Главная героиня 4-серийной ленты – учительница младших классов Надежда Косенкова. Она крайне предана своей профессии и очень любит всех своих учеников, из-за чего коллектив и прозвал ее Наседкой.

Сериал "Наседка" на канале "Украина". Film.ua

Девушка замужем, ее супруг Владислав – директор той же школы, где работает женщина. Она давно мечтает о собственном ребенке, однако Влад категорически против, ведь в его планы на жизнь малыш совершенно не вписывается. Вскоре Надя узнает, что любимый давно изменяет ей. Наседка без раздумий увольняется и подает на развод.

Параллельно Косенкова узнает о том, что в семье одной из ее бывших учениц – Лизы Аксеновой – произошло горе: в ДТП погибла мама девочки и она очень тяжело переживает потерю. Тогда Надя решает помочь девочке: с разрешения ее отца учительница начинает общаться с ребенком и ей удается расположить к себе Лизу, тем самым помочь ей справиться с трагедией. Узнав об этом, папа Лизы Алексей предлагает Наде пожить немного времени с ними вместе, чтобы помочь малышке окончательно прийти в себя и заодно позаниматься с девочкой учебой.

Сериал "Наседка". Film.ua

Надежда соглашается переехать в большой загородный дом семьи Аксеновых. Позже выясняется, что супруга Алексея погибла не случайно, и из-за его деятельности теперь все, кто дорог мужчине – в большой опасности.

Роль Надежды исполнила актриса Александра Сизоненко. Также в сериале приняли участие:

Карина Мушта

Павел Вишняков

Светлана Зельбет

Алексей Хильский и другие.

"Наседка" на канале "Украина": где смотреть все серии онлайн

Сериал "Наседка" транслировался на телеканале "Украина". Также все серии можно посмотреть онлайн на видеохостинге YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на телеканале СТБ вышел первый сезон мелодрамы "Цвет страсти", который состоит из 24 серий. Разработчики картины также анонсировали съемки второго сезона.